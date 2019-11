Sukiyabashi Jiro, um pequeno restaurante do mestre do sushi Jiro Ono, é considerado um dos melhores estabelecimentos do género no mundo.

Desde a sua primeira edição em Tóquio, o Guia Michelin premiou-o constantemente com três estrelas. Mas agora o restaurante não figura mais no guia. E nada tem a ver com a qualidade do peixe ou do arroz, mas sim com quem lá deixam entrar.

"Constatamos que o Sukiyabashi Jiro não aceita reservas do público em geral. Desta forma, não se enquadra mais na nossa categoria", disse à AFP um porta-voz do Guia Michelin de Tóquio.

De facto, um critério essencial do guia gastronómico é apresentar restaurantes abertos a todos.

No seu site, Sukiyabashi Jiro explica que "está a ter dificuldades" em aceitar reservas e pede desculpas por esse inconveniente aos seus "queridos clientes".