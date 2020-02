Na base das acusações está o testemunho de três mulheres, entre as mais de 80 que acusaram Harvey Weinstein de assédio ou agressão sexual.

Na sessão de segunda-feira, o ex-produtor foi considerado culpado por ataque sexual à ex-assistente de produção Mimi Haleyi, em 2006, e violação da aspirante a atriz Jessica Mann, em 2013.

Por outro lado, os juízes não consideraram a situação relativa a Jessica Mann, pelo que o ex-produtor foi ilibado das acusações que apontavam para comportamento predatório.

Esta é a primeira condenação num caso pós-#MeToo, nome dado ao movimento surgido no final de 2017, que luta contra o assédio sexual e a agressão sexual, na indústria do cinema e do audiovisual, nos Estados Unidos.

A condenação, em abril de 2018, do ator Bill Cosby resultou de processos iniciados em 2015, antes da vaga de denúncias que abalou o setor a partir de outubro de 2017.