O governo do Egito anunciou hoje que arqueólogos descobriram um túmulo faraónico do século XIII aC em Luxor com as múmias de um religioso e da sua mulher.

O ministro das Antiguidades, Khaled el-Anani, disse que o túmulo contém sarcófagos decorativos, mil estatuetas e outros tesouros. O túmulo, localizado na margem ocidental do Nilo perto do Vale dos Reis, também contém vários quadros da realeza faraónica. O Egito tem vindo a publicitar novas descobertas históricas na esperança de reanimar o setor do turismo, que ainda está a recuperar da turbulência ocorrida após a revolta de 2011 que derrubou o ditador de longa data Hosni Mubarak.