O estranho caso de Constance Marten, 35 anos, Mark Gordon, 48 anos, é relatado pelo The Guardian esta terça-feira, 28 de junho.

O casal foi detido no âmbito de uma operação para encontrar o seu bebé, nascido no início de janeiro, e que, segundo as autoridades, pode estar em perigo. A criança, todavia, continua por localizar.

Marten e Gordon foram detidos em Brighton, depois de semanas a viajarem pelo Reino Unido de táxi desde que o seu carro foi encontrado em chamas em Bolton. Passaram por Liverpool e Essex e Sussex.

O casal, acreditam as autoridades, passou semanas a dormir ao relento numa tenda azul. Além disso, ambos escondiam os rostos dos circuitos de câmaras de vigilância urbanos (CCTV) para não serem identificados pela polícia.

Mas este isolamento não é novo, já que desde 2016 cortaram relações com amigos e família. Em setembro de 2021, no entanto, começaram a viver em Airbnbs e optavam por fazer os seus pagamentos a dinheiro para garantir que os seus movimentos não poderiam ser rastreados.

A polícia procura o casal na expectativa de localizar o seu bebé, uma criança nascida no início de janeiro e que não recebeu qualquer atenção médica desde então, suspeitando as autoridades que este tenha sido "exposto a temperaturas abaixo de zero". No final de janeiro a polícia chegou mesmo a oferecer 10 mil libras (cerca de 11.300 euros) por informações que ajudassem a encontrar o casal.

Marten e Gordon são um casal improvável. Constance Marten cresceu numa família aristocrata rica — a sua avó era amiga da princesa Margaret e o seu pai foi pajem de Isabel II. Antes de conhecer Gordon, Constance parecia traçar o que se configurava como um futuro promissor nas artes.

Mark Gordon esteve preso durante 20 anos nos Estados Unidos por violar e agredir uma mulher quando esta tinha 14 anos. Em 2010 foi deportado para o Reino Unido.

Condutores de táxi que transportaram o casal nos primeiros dias após o seu desaparecimento disseram ter ouvido sons de um bebé, não sendo claro neste momento se a criança nasceu de termo ou se terá algum problema de saúde que exija cuidado médico adicional.