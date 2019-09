O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, encabeçou a comitiva de comunistas e do Partido Ecologista "Os Verdes" num breve passeio de barco pelas águas serenas e de tons verdes, com as ilhas barreira da Armona, Culatra ou Farol à vista, a partir do caíque Bom Sucesso.

A embarcação de pesca e transporte de mercadoria de 18 metros, típica da região e do século XVIII, originalmente com duas velas latinas, é agora sustentada por um motor de 160cv que atinge uma velocidade máxima de 8,5 nós (cerca de 15 quilómetros/hora).

Com o mestre olhanense João Neto, de mão firme no enorme leme de madeira, o líder comunista e o cabeça-de-lista da CDU por Faro nas legislativas, Tiago Raposo, foram ouvindo as queixas de um viveirista local, com explorações de ameijoa e ostra, João Carlos, de 56 anos e desde os oito "a viver do marisco".

"Tenho um neto, mas não o quero aqui nesta vida porque acho que não tem futuro", lamentou o mariscador, dos 147 impedidos de produzir numa certa área da Ria Formosa devido à interdição por poluição desde há seis anos.