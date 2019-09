“O Nós, Cidadãos!, após ser notificado pelo Tribunal Constitucional (TC) da regularidade da lista por Aveiro, mas com a exclusão do seu cabeça de lista, Delmar Duarte Almeida, decidiu levar a defesa do seu candidato às últimas instâncias, neste caso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem”, anunciou hoje em comunicado o partido.

Na nota, esta força política sustenta que “Delmar Duarte Almeida, chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP), viu a sua candidatura recusada pelo Tribunal da Comarca de Aveiro pelo argumento de pertencer a uma força militarizada - questão que o Tribunal Constitucional não quis conhecer, por motivos técnico-processuais –, quando não é esse o caso da PSP”.

O Nós, Cidadãos! sustenta que a exclusão configura inconstitucionalidade, ao violar artigo 13.º da Constituição, que estabelece o princípio da igualdade, assim como o artigo 50.º, sobre o “direito de acesso a cargos públicos”.

O partido considera que a exclusão do candidato viola também a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, “para além de ser um gesto de profunda desconsideração, não apenas com o candidato, mas com todos os elementos da PSP”.