A proposta é feita no programa eleitoral, aprovado com 17 abstenções, numa reunião do conselho nacional do partido em Guimarães, distrito de Braga, que terminou hoje de madrugada.

Para os sociais-democratas, “é prematuro afastar cenários”, como o de Campo de Tiro de Alcochete, que esteve em cima da mesa, e foi abandonado “sem se conhecer os estudos de impacte ambiental”.

As opções a tomar, lê-se no texto, "não dispensam um estudo aprofundado das diferentes soluções" e é por isso que o partido liderado por Rui Rio defende que “é razoável a reapreciação da solução Alcochete, mesmo que tal obrigue a uma renegociação das condições contratuais da concessão” do novo aeroporto.

A ANA – Aeroportos de Portugal e o Estado assinaram em 8 de janeiro o acordo para a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa, com um investimento de 1,15 mil milhões de euros até 2028 para aumentar o atual aeroporto de Lisboa (Humberto Delgado) e transformar a base aérea do Montijo no novo aeroporto de Lisboa.

O futuro aeroporto do Montijo deverá ser implantado dentro dos limites da Base Aérea 6, na margem esquerda do rio Tejo, a 25 quilómetros de Lisboa, na sua quase totalidade no concelho do Montijo, na União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro.