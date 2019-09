A habitação é outra das apostas do cabeça de lista dos socialistas, que quer resolver até 2026, ano em que se celebram os 50 anos da autonomia da Madeira, os problemas neste setor.

Para isso, pretende criar “programas específicos de habitação social virada para os jovens, não só com nova habitação, como com arrendamento acessível para que quem quiser iniciar a sua vida, constituir família tenha uma habitação condigna”, afirmou o antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal.

No emprego, Cafôfo prometeu inovar e investir em setores tradicionais como a agricultura, na qual considera que “é possível uma grande inovação”, e o turismo, “que é um setor alavanca e transversal a toda a economia da região e que necessita de juventude qualificada, com melhores qualificações, melhores salários e melhor qualidade de vida”.

No que respeita a novos setores, o candidato fez saber que pretende investir na economia do mar.

PDR, CHEGA, PNR, BE, PS, PAN, Aliança, Partido da Terra-MPT, PCTP/MRPP, PPD/PSD, Iniciativa Liberal, PTP, PURP, CDS-PP, CDU (PCP/PEV), JPP e RIR são as 17 candidaturas validadas para estas eleições, com um círculo único.

Nas regionais de 2015, os sociais-democratas seguraram a maioria absoluta - com que sempre governaram a Madeira - por um deputado, com 24 dos 47 parlamentares.