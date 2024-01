Até dia 15 de março, as pessoas que quiserem ter o seu nome no robô da NASA, de nome VIPER, têm de ir até ao site da agência NASA e inscrever-se. O robô VIPER vai partir, no final deste ano, do topo da nave da empresa SpaceX, a Falcon Heavy, e terá como "função explorar o Polo Sul lunar à procura de revelar os mistério da água lunar", explicou a NASA.

"Com o VIPER, vamos estudar e explorar partes da Lua que ninguém explorou. Com esta campanha, estamos a convidar todos para se juntarem e virem a bordo de mais uma missão de risco, mas que pode ser muito recompensadora", explicou Nicola Fox, administradora da NASA para a Missão Científica, em comunicado.

"É só pensarem: os nomes associados ao VIPER vão estar na superfície lunar, no Polo Sul, a recolher dados que nos podem fazer entender melhor a história e o ambiente da Lua, para depois levarmos os astronautas que farão parte do programa Artemis", explicou Fox.

Em 2014, um chip com os nomes de 1,38 milhões de pessoas também voou a bordo da nave espacial Orion da NASA, uma nave construída para transportar astronautas para destinos espaciais. Em 2018, a sonda InSight fez o mesmo, levando o nome de pessoas para, dessa vez, para explorar o interior profundo do planeta vermelho.