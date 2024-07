"Na sequência do anúncio do Presidente Biden, dou por mim a refletir sobre a sua liderança e o seu legado", escreveu a embaixadora dos EUA, Randi Charno Levine, numa publicação feita nesta manhã de terça-feira na sua conta oficial de Instagram.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou no domingo a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

O líder dos Estados Unidos disse ter “a maior honra” da sua vida nas funções que ocupa há quase quatro anos, porém cedeu às pressões do seu próprio partido após o mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho passado, da corrida à Casa Branca contra o antigo Presidente (2017-2021) e candidato republicano, Donald Trump.

"Ao longo dos seus muitos anos de serviço pelo nosso país, demonstrou uma determinação e empatia inabaláveis. A sua liderança tem sido um farol de esperança em tempos difíceis, e a sua dedicação ao serviço do povo americano inquebrantável", afirma Charno Levine na mesma publicação.

Refletindo sobre a relação entre Portugal e os EUA, a embaixadora defende que, sob a sua administração, foram reforçados "os laços transatlânticos, as nossas alianças e parcerias em todo o mundo". "Foi uma verdadeira honra servir como Embaixadora dos EUA em Portugal sob a direção do Presidente Biden. Estou ansiosa por trabalhar em estreita colaboração com ele e com a administração nos próximos meses para garantir que a relação entre os EUA e Portugal seja mais forte do que nunca", continua, antes determinar o texto com um agradecimento "pelo seu serviço para com o nosso país".

Recorde-se que, pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o Presidente norte-americano declarou o seu "apoio total” à sua vice-Presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 5 de novembro.

Kamala Harris afirmou pretender "merecer e ganhar" a nomeação do Partido Democrata às eleições presidenciais e derrotar o republicano Donald Trump.