O navio, que ligava a Venezuela à Malásia, "chegou ao seu destino sem problemas durante a viagem e descarregou toda a sua carga sem perdas", afirmou, em comunicado, a sociedade gestora, Delta Tankers Ltd, sediada no Phalère, distrito costeiro de Atenas.

Na sexta-feira à noite, as autoridades brasileiras anunciaram que o navio Bouboulina era "o principal suspeito" do derrame de petróleo que atingiu mais de 2.000 quilómetros de costa no nordeste do Brasil.

No entanto, a investigação desenvolvida pela Delta Tankers Ltd revela que "não há evidências de derrame ou transferência de navio para navio ou atraso do Bouboulina durante a sua viagem entre a Venezuela e o porto da Malásia".

Neste âmbito, a empresa responsável pelo navio grego disse que está "pronta para entregar os documentos deste estudo às autoridades brasileiras", lamentando que, até ao momento, ainda não tenha sido contactada pelas autoridades brasileiras.