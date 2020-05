“O Governo aceitou a nossa sugestão e saio daqui convicto de que essa questão [suspensão do pagamento por conta do IRC] em 2020 será extinta”, referiu o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, no final de uma audiência com o primeiro-ministro que juntou na residência oficial de São Bento, em Lisboa, os presidentes das quatro confederações patronais com assento na Concertação Social.

Em cima da mesa está a recolha de contributos para o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), para responder aos efeitos da crise decorrente da pandemia de covid-19, que serão refletidas no Orçamento Suplementar – que será aprovado pelo Conselho de Ministros na próxima semana.

A par da suspensão do pagamento por conta, as confederações patronais têm também defendido o prolongamento do ‘lay-off’ simplificado e o reforço das linhas de crédito, numa altura em que os 6,2 mil milhões de euros disponibilizados através da linha covid-19 já foram absorvidos.

Sinalizando que nesta reunião, o Governo pretendeu sobretudo “ouvir contributos”, António Saraiva precisou que, entre as propostas sinalizadas pela CIP, se inclui a “adaptação dos horários” nesta fase de regresso à atividade, nomeadamente através do prolongamento do banco de horas para além dos limites que estão definidos.