A Justiça equatoriana emitiu hoje um mandado de detenção contra o ex-Presidente do país, Rafael Correa (2007-2017), que vive na Bélgica e que está acusado de comandar uma tentativa de rapto de um opositor político em 2012.

A juíza Daniela Camacho emitiu o mandado internacional de detenção e alertou a Interpol no âmbito da investigação relacionada com a tentativa de rapto do antigo deputado Fernando Balda, por polícias equatorianos, na Colômbia.

A 18 de junho, o procurador-geral do Estado equatoriano, Paúl Pérez, pediu hoje medidas cautelares, incluindo a colocação de uma pulseira eletrónica, em relação ao ex-Presidente do Equador Rafael Correa, numa audiência sobre um caso de sequestro.

A procuradoria-geral informou sobre o pedido na sua conta da rede social Twitter e também exigiu medidas de proteção a favor de Fernando Balda e sua família, um ex-deputado e opositor de Rafael Correa, que alegou ter sido sequestrado há seis anos, na Colômbia.

“O procurador-geral, Paúl Pérez, solicitou medidas cautelares de apresentações periódicas às autoridades e o uso do dispositivo eletrónico contra o ex-presidente Rafael Correa, e medidas de proteção a favor de Fernando Balda e da sua família”, lê-se na mensagem colocada na rede social.

O pedido foi efetuado na audiência do ex-presidente à investigação realizada pela Procuradoria-Geral para o alegado sequestro de Fernando Balda.

Rafael Correa negou qualquer envolvimento nos factos e assegurou que este é um esquema das autoridades atuais do país com o objetivo de o eliminarem do mapa político equatoriano.