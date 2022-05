Uma equipa de resgate encontrou hoje os destroços do avião de passageiros que desapareceu no Nepal no domingo, informou um responsável militar.

"Uma equipa de resgate localizou os destroços do avião e partilhou uma foto. Outras equipas foram enviadas para o local para que possamos obter mais detalhes", disse o porta-voz do exército nepalês, Narayan Silwal. O avião, com 22 pessoas a bordo, fazia um voo de 15 minutos numa rota turística, quando foi dado como desaparecido numa zona montanhosa do Nepal, entre Pokhara e Jomsom. É uma rota popular entre os estrangeiros que fazem caminhadas nos trilhos das montanhas e também entre peregrinos indianos e nepaleses que visitam o templo de Muktinath.