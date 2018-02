Em declarações à agência Lusa, uma fonte sindical e outra da direção da escola adiantaram que o estabelecimento de ensino está fechado desde as 07:30 e só vai reabrir às 10:30 em protesto pela falta de pessoal.

“Professores, alunos, país e pessoal não docente estão junto aos portões da escola em protesto contra a falta de pessoal no Agrupamento de Escolas do Forte da Casa”, disse à Lusa Francelina Pereira, do Sindicato em Funções Públicas.

De acordo com a sindicalista, na origem do protesto está a falta de pessoal não docente no agrupamento e pelos ritmos elevados de trabalho.

Também uma fonte da direção da escola disse à Lusa que “a situação na escola com a falta de pessoal é difícil”.

“Estamos a falar de quase 50 funcionários para quase 1.900 alunos. Os funcionários têm na sua maioria mais de 50 anos, sendo que há muitos de baixa médica ou com atestados de curta duração”, disse.