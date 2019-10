O paraquedista descia com a bandeira de Espanha quando embateu num poste, tendo ficado pendurado durante alguns minutos.

É possível ver o momento em que o militar fica preso no poste neste vídeo publicado pelo jornal espanhol El País.

A situação ocorreu em Madrid durante a parada militar do Dia Nacional de Espanha - "Día de la Fiesta Nacional", como é conhecida a data.

A família real espanhola presidiu ao desfile, que contou com a presença também do primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, e dos outros ministros e presidentes das regiões autónomas, exceto da Catalunha e do País Basco, de acordo com a agência noticiosa Efe.

No desfile do Dia Nacional de Espanha de hoje participaram cerca de 4.200 elementos das Forças Armadas, Guardia Civil, Polícia Nacional e Polícia Marítima, com mais de 150 veículos terrestres e 76 aeronaves, descreve o El País.