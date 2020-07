Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o arguido aceitou transportar a droga para a entregar a pessoas não concretamente identificadas, que destinavam tal produto à sua posterior venda, recebendo em contrapartida um valor que não foi apurado.

Durante o julgamento, o arguido, um cidadão espanhol de 41 anos, assumiu a prática dos factos, alegando que desconhecia a qualidade e quantidade do produto estupefaciente e que não ia vender a droga.

“Fui contratado para fazer um transporte de droga da Galiza para Huelva, recebendo em troca 2.500 euros e mil euros para despesas”, disse o arguido, adiantando que o negócio lhe foi proposto por um amigo que não quis identificar.

O tribunal condenou o arguido a sete anos de prisão por um crime de tráfico de estupefacientes, deixando cair a agravação do crime.

“A sua atuação é um ato isolado que se resume ao transporte, mas não podemos esquecer que é uma elevadíssima quantidade de cocaína a circular pelas vias terrestres, o que não é comum, e que revela uma estrutura organizativa que está por trás da sua atuação”, disse a juíza presidente.

O arguido, que vai manter-se em prisão preventiva até esgotar todas as possibilidades de recurso, foi intercetado pelas autoridades portuguesas no dia 17 de julho de 2019, quando transportava 30 fardos de cocaína, na A1, na zona da Mealhada, numa ação concertada com a Unidade de Combate ao Crime organizado da Guarda Civil da Galiza, em Espanha.