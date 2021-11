As iluminações de Natal foram ligadas esta sexta-feira, na Praça do Comércio, onde uma árvore com 30 metros de altura faz as honras da casa.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, "ativou" o botão simbólico do início das iluminações de Natal.

De acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, nas suas redes sociais, "as luzes nas principais artérias da cidade totalizam 210 km, o que equivale a 95 pontes 25 de Abril".

Lisboa está iluminada com recurso a mais de 2 milhões de lâmpadas LED, "as quais permitem uma poupança de energia na ordem dos 80%", acrescenta a autarquia.

As luzes vão manter-se ligadas até 6 de janeiro, Dia de Reis. Poderá ver a cidade iluminada das 17h30 às 24h00, de domingo a quinta-feira, e das 7h30 à 01h00 sexta e sábado.