fil·me

substantivo masculino

1. Tira plástica revestida com uma emulsão sensível à luz, e na qual se registam as imagens em fotografia e em cinematografia.

2. Documento ou obra cinematográfica.

3. [Figurado] Desenrolamento contínuo de acontecimentos.

4. [Informal] História exagerada.

Recorri ao Dicionário Priberam da Língua Portuguesa para ver os vários significados de uma das palavras que faz o dia — ou não se começasse já a falar nos Óscares. E, por isso mesmo, começo por sugerir que os acompanhe aqui, no SAPO24, a partir das 22h, e que leia o que o Abílio dos Reis tem a dizer sobre o assunto: Quem deve ganhar, quem (também) pode ganhar e quem gostávamos que ganhasse.

Mas há mais filmes no dia de hoje, no tal sentido figurado que nos fala do desenrolar de acontecimentos — e de notícias. Vamos então ver o que se passa no mundo — com os devidos títulos cinematográficos.

Entre inimigos e adversários

Num filme com 50 minutos, Rui Rio encerrou o Congresso do PSD em Viana do Castelo com um apelo ao trabalho em prol do interesse nacional. Como base, o líder do partido reiterou que "na política não devemos ter inimigos, mas tão só adversários, fruto das naturais diferenças de posicionamento político". No fim, o que importa é "o bem de Portugal". Pelo meio houve tempo para tudo, desde as críticas ao modelo de crescimento económico do atual executivo até à degradação dos serviços públicos, com especial enfoque na saúde.

A lista do vírus

A lista não pára de crescer. Pelo mundo, o número de mortes resultante do surto de pneumonia causado pelo novo coronavírus ascende a 813, das quais 811 na China continental, onde o número de infetados ultrapassa os 37 mil. Segundo uma previsão de cientistas, a pneumonia viral poderá infetar pelo menos uma em cada 20 pessoas na cidade de Wuhan, na China, quando se atingir um pico nas próximas semanas. Até lá, continuam as quarentenas.

À boleia pela tempestade

Uma tempestade está a fazer estragos. Voos anulados, ligações marítimas interrompidas entre a França e o Reino Unido, jogos de futebol adiados — a tempestade Ciara atingiu hoje o noroeste da Europa fazendo recear danos, inundações e cortes de eletricidade. No meio do caos, um recorde batido: um avião da British Airways fez o trajeto entre Nova Iorque e Londres em apenas 4h46, devido ao empurrão da tempestade Ciara. Habitualmente, a viagem tem uma duração de 6h13. Voar rápido é bom, mas o que importa é uma viagem feliz e segura para os passageiros.

Uma odisseia na Serra

A francesa Beatrice Brindelle, de 46 anos, radicou-se há mais de 17 anos numa aldeia do concelho de Celorico da Beira, Guarda, onde ajuda o companheiro a criar ovelhas da raça Bordaleira Serra da Estrela. Largou a contabilidade depois de se apaixonar por António Tomás e pelo sossego da região. Mas "não há feriados nem domingos", porque o mais importante é manter a tradição. E o que dirá o futuro? Será que os filhos vão dar seguimento à sua atividade e manter na família as ovelhas típicas da região?

Missão Solar

A missão Solar Orbiter iniciará este domingo a sua viagem espacial para explorar os ventos solares, um fenómeno carregado de partículas potencialmente perigosas para as telecomunicações, e capturar imagens inéditas do Sol. A sonda vai partir da Flórida, em colaboração com a NASA, às 23h03. Aqui, o filme vai ser longo: a viagem vai durar dois anos e a missão científica entre cinco e nove. A correr tudo bem, daqui a 10 anos ainda há combustível suficiente e podemos saber mais ainda sobre a nossa estrela.

À espera dos resultados dos Óscares de pipocas na mão e a acompanhar os filmes da atualidade, eu sou a Alexandra Antunes e hoje o dia foi assim.