A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, fez o anúncio durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre a Síria. O financiamento, somado à remessa de 808 milhões de dólares anunciada anteriormente neste ano, procura "seguir sem falhas com o nosso compromisso com o povo sírio", disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

O secretário também destacou a importância de um acordo internacional para entregar ajuda humanitária através da fronteira com a Turquia, "um vínculo vital" para milhões de pessoas na Síria.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou em julho uma resolução que prorroga até 10 de janeiro esse mecanismo de ajuda transfronteiriça, o qual permite que a ajuda seja entregue sem o consentimento do governo de Damasco a 2,4 milhões de pessoas nas províncias de Idlib e norte de Aleppo, esta última controlada por grupos jihadistas e rebeldes.

Os ocidentais esperavam renovar o mecanismo por um ano, mas a Rússia concordou apenas com seis meses. Washington afirma ter financiado 15,7 mil milhões de dólares em ajuda humanitária para a Síria desde o começo da guerra, há 11 anos.