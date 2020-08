Os últimos números elevam o total de mortes para 157.930 e o de casos confirmados para 4.818.328.

O balanço realizado às 20:00 de quarta-feira (01:00 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias Efe apontou ainda que apesar de Nova Iorque não ser mais o estado com o maior número de infeções, ainda é a mais atingido em termos de mortes nos Estados Unidos, com 32.754, mais do que França ou Espanha.

Só na cidade de Nova Iorque, 23.563 pessoas morreram.

Nova Iorque é seguida pela vizinha New Jersey com 15.842 mortos, Califórnia com 9.728 e Massachusetts com 8.659.

Outros estados com grande número de mortes são Illinois com 7.770, Florida com 7.627, Texas com 7.494, Pensilvânia com 7.254, ou Michigan com 6.477.

Em termos de infeções, a Califórnia tem 528.167, seguida da Florida com 502.739, Texas com 474.420, e Nova Iorque com 418.225.

O Presidente norte-americano estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 óbitos, um número que também foi excedido.