"O presidente [Petro] Poroshenko e eu concordamos que iríamos examinar as medidas que os Estados Unidos e a Ucrânia poderiam tomar" para lidar com uma possível interferência russa, afirmou Bolton após uma reunião com o líder ucraniano.

"Poderíamos fazê-lo através dos canais normais de aplicação da lei ou através de outros mecanismos", indicou, acrescentando que "estamos preparados para trabalhar com o governo ucraniano para evitar essa intromissão".

Poroshenko, presidente da Ucrânia desde 2014, deve disputar um segundo mandato no próximo ano. Mas a atual primeira-ministra Yulia Timoshenko, que foi presa durante o governo do ex-presidente Viktor Yanukovich, é favorita, de acordo com as sondagens mais recentes.

Na quinta-feira, 23 de agosto, Bolton disse que havia alertado o seu homólogo russo, Nikolai Patrushev, de que Washington não toleraria a interferência nas eleições americanas de novembro, após novas evidências sobre a alegada interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.