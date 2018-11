“Por enquanto, acordámos com esta política de ‘Remain in Mexico’ (permanecer no México)”, afirmou Olga Sánchez Cordero, a futura ministra do Interior mexicana do Presidente eleito Andrés Manuel López Obrador, que toma posse a 1 de dezembro.

Numa entrevista ao Washington Post, a futura governante referiu-se ao acordo como “uma solução a curto-prazo”.

Este acordo ainda informal, qualificado pelo jornal como uma vitória para o Presidente norte-americano, Donald Trump, modifica os princípios da política de asilo que tem sido seguida e coloca uma barreira aos migrantes da América Central que tentam alcançar os Estados Unidos para escapar à pobreza e à violência nos seus países.