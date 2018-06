O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje ter defendido perante o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, a "importância crucial" da aliança entre Estados Unidos e União Europeia e considerou que se conseguiu fazer explicar.

Em declarações aos jornalistas portugueses na Chancelaria da Embaixada de Portugal em Washington, logo após o seu encontro com o Presidente dos Estados Unidos da América, na Sala Oval da Casa Branca, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que estas reuniões são uma oportunidade para "cada parte explicar bem os seus pontos de vista".

Pela parte portuguesa, adiantou que foi possível expor "o porquê é importante para os Estados Unidos da América não criarem problemas com um aliado natural que é a União Europeia, por que é que é importante economicamente, por que é que é importante politicamente, por que é que é importante estrategicamente".

"Eu penso que consegui fazer-me explicar. Isso é importante porque os interlocutores ficam com mais dados, com mais factos, com mais elementos. Uns conheciam, outros são adicionais", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa argumentou que, no plano da defesa e da segurança, "a Europa tem uma importância crucial para os Estados Unidos da América, porque a NATO compreende uma intervenção fundamental da Europa, sobretudo quando se olha não apenas para leste, mas para sul, e a Europa e os europeus chegaram onde em muitos casos os norte-americanos, por causa da sua história, não chegaram".

"Isso é muito importante. E eu penso que esses pontos passaram bem na conversa", reforçou.