Os caças, cujo número não foi referido, são esperados esta sexta-feira na base aérea romena de Fetesti, a menos de 100 quilómetros do mar Negro, onde se vão juntar aos aviões de combate italianos que já se encontram ali destacados, revela, em nota de imprensa, a Força Aérea dos Estados Unidos na Europa, que tem base na Alemanha.

Os militares irão “cooperar estreitamente com os aliados na região do mar Negro para reforçar a segurança regional neste período de tensão causado pelo destacamento militar russo perto da Ucrânia”, sublinha o comando norte-americano em comunicado.

Em particular, serão responsáveis pela proteção do espaço aéreo da NATO (Organização do Tratado Atlântico Norte) naquela região, próxima da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

Na quinta-feira, a Força Aérea dos EUA tinha anunciado a chegada ao Reino Unido de bombardeiros B-52 para participar num exercício “planeado há muito tempo” com aliados da NATO.

Também a Marinha norte-americana anunciou na quinta-feira a presença no teatro europeu de quatro ‘destroyers’ para reforçar a sexta frota dos EUA.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, enviou 3.000 soldados norte-americanos para a Alemanha, Polónia e Roménia para tranquilizar os aliados do flanco leste da NATO.

A Ucrânia e a NATO têm denunciado, nos últimos meses, a concentração de um grande número de tropas russas perto da fronteira ucraniana, considerando tratar-se da preparação de uma invasão.

Os ocidentais receiam uma invasão russa do território do país vizinho, como a de 2014 que culminou na anexação da península ucraniana da Crimeia.

O Kremlin (Presidência russa) rejeita ter uma intenção bélica nestas manobras.

Também quatro caças espanhóis do tipo Eurofighter saíram hoje da Base Aérea de Albacete para completar a implantação do Destacamento Aerotático Strela, da Força Aérea Espanhola, na Base Aérea Graf Ignatievo (Bulgária).

Espanha vai participar, com este contingente formado por 130 militares, na 58.ª rotação da missão de policiamento aéreo, destacou o Ministério da Defesa espanhol.

Este desdobramento faz parte das atividades habituais das Forças Armadas de acordo com os compromissos internacionais da Espanha, para a defesa dos países da NATO.

Estes quatro Eurofighters estão programados para realizar patrulhas, entre 15 a 31 de março, na Bulgária.

Outros seis aviões estarão na Lituânia a partir de 01 de abril, em tarefas de segurança não ofensivas para preservar a paz no âmbito das operações ordinárias da NATO.