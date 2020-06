Segundo o professor de Políticas Públicas e Economia Política da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, os sindicatos de polícias vão ser “bloqueios” para as reformas que têm sido pedidas pelos legisladores e pela população durante os protestos que começou nos Estados Unidos desde a morte do afro-americano George Floyd, estrangulado por um polícia branco com um joelho sobre o pescoço, em 25 de maio.

As uniões policiais são muito conservadoras, “apertadas e têm uma forte lealdade dos membros” que tentam “proteger a própria cultura e interesses”, considerou à Lusa.

“Costumam ver-se como uma comunidade cercada pelo caos e desordem”, declarou.

Jeffrey Sommers refletiu que muitos agentes tiveram formação e experiência militar antes de se tornarem polícias, vindos de um contexto “em que são treinados a ver as pessoas com que se envolvem como um inimigo ou uma força para controlar e conquistar”.