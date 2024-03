A revelação de Joe Biden, de acordo com os especialistas, vem ao encontro do que há muito se fala nos bastidores desta guerra. Ou seja, os EUA não estarão a conseguir persuadir Israel a encontrar uma outra solução para o envio de ajuda, daí os lançamentos aéreos de alimentos, medicamentos e outros suprimentos.

"A perda de vidas é de partir o coração. As pessoas estão tão desesperadas que pessoas inocentes foram apanhadas numa guerra terrível, incapazes de alimentar as suas famílias e vimos a resposta quando tentaram obter ajuda. E precisamos fazer mais e os Estados Unidos farão mais. Nos próximos dias, vamos juntar-nos aos nossos amigos na Jordânia e outros no fornecimento de lançamentos aéreos de alimentos e suprimentos adicionais", disse Biden

Estes, no entanto, já provaram muitas vezes serem ineficientes.

“Os lançamentos aéreos não são a solução para aliviar este sofrimento e desviam o tempo e o esforço de soluções comprovadas para ajudar em grande escala”, disse a organização de ajuda do Comité Internacional de Resgate. “Todo o foco diplomático deveria ser garantir que Israel levante o cerco a Gaza.”