Nem todos os deputados portugueses ao Parlamento Europeu (PE) quiseram atribuir-se uma nota, no exercício proposto pelos correspondentes portugueses em Bruxelas durante a sessão plenária de abril, mas aqueles que o fizeram coincidiram, maioritariamente, no 18.

Os sociais-democratas José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, Cláudia Aguiar e Sofia Ribeiro apontaram o 18, uma nota que segundo esta última representa já a entrada “num padrão de excelência”, para resumirem o seu trabalho na assembleia europeia nos últimos cinco anos, um valor também sugerido por Paulo Rangel o cabeça de lista do PSD às eleições europeias.

“[Autoavaliar-me] é uma coisa um pouco difícil, é um exercício à professor Marcelo [Rebelo de Sousa], mas eu daria um 17 ou um 18, sem dúvida alguma. Sou uma pessoa bastante exigente, e a poucos alunos daria essas notas, portanto seria uma nota bastante boa”, indicou Rangel, também vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, a maior família política europeia.

O 17 foi a nota escolhida também pela socialista Ana Gomes para classificar o seu último mandato no PE, por ter trabalhado “em prol da Europa e em dos interesses do povo português”, enquanto a sua companheira na delegação do PS Maria João Rodrigues hesitou entre “o 15 e o 16”, um valor motivado, nomeadamente, pelo seu papel enquanto vice-presidente secretária parlamentar dos Socialistas e Democratas, “um grupo muito grande que chegou a ter 190 deputados de 28 Estados-membros”.

Nos extremos, entre aqueles que se autoavaliaram quantitativamente, ficaram Nuno Melo e Manuel dos Santos: enquanto o único representante do CDS-PP se considera merecedor da nota máxima, “sem falsa modéstia”, por ter, sozinho, conseguido estar a par e, por vezes, até superar o trabalho dos outros grupos políticos, o socialista ficou-se por um modesto 12, justificado por só ter cumprido três dos cinco anos de mandato, depois de ter voltado ao PE para substituir Elisa Ferreira, que saiu para a administração do Banco de Portugal.