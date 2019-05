O ex-ministro socialista admitiu diferenças entre as correntes socialista, de centro-esquerda, e as liberais mais centristas, "mas com alguns desses líderes ou chefes de Estado consegue-se falar, porque não estão voltados para os nacionalismos".

"É bom que a coligação de europeístas tenha força para combater os nacionalistas, os populistas e a extrema-direita", argumentou.

Marisa Matias procurou também traçar linhas de demarcação com o primeiro-ministro português, sobretudo no plano europeu, por não ter reestruturado a dívida, por respeitar o Tratado Orçamental e por não se ter oposto ao acordo entre a União Europeia e a Turquia sobre os refugiados.

Pedro Marques respondeu que se conseguiu que as regras do Tratado Orçamental não integrassem o Tratado da União Europeia, mas defendeu que o caminho financeiro seguido por Portugal credibilizou no plano externo a atual solução governativa.

Neste ponto, o "número um" da lista do PS às europeias afastou qualquer reestruturação unilateral da dívida, alegando que o caminho seguido pelo país permitiu já uma redução significativa dos juros a 10 anos de Portugal nos mercados internacionais, o que, em consequência, resultou numa descida do peso da dívida - algo que ilustrou com o pagamento antecipado ao FMI (Fundo Monetário Internacional).

Na questão dos refugiados, Pedro Marques reconheceu os motivos de insatisfação de Marisa Matias sobre o acordo com a Turquia, lamentando que não exista ainda uma elevada solidariedade europeia, apesar de ter considerado Portugal "um exemplo" no domínio das políticas migratórias.

Neste debate, Marisa Matias criticou os maiores partidos do país por nunca terem permitido que os portugueses se pronunciassem sobre as diferentes fases do processo de integração, invocando mesmo uma promessa não cumprida no primeiro Governo liderado por José Sócrates.

"O tema que preocupa as pessoas não é o dos referendos. Os portugueses são europeístas", ripostou Pedro Marques.