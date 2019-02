Estas são as linhas base do discurso com que os socialistas pretendem apresentar-se aos portugueses na campanha para as eleições de 26 de maio próximo e que, segundo fonte da direção do PS, estarão presentes nas principais intervenções tanto do secretário-geral, António Costa, como do seu cabeça de lista, que, tudo indica, será o atual ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Neste sábado, ao fim da tarde, em Gaia, na sessão de encerramento da Convenção Europeia do PS, António Costa apresenta formalmente o "número um" da sua lista europeia, passando-lhe em seguida a palavra para a intervenção política final.

O PS identifica três desafios como "cruciais" para Portugal no que respeita à agenda da União Europeia: A reforma da União Económica e Monetária (UEM), as negociações das perspetivas financeiras e a revisão do pilar social. A partir das respostas a estes mesmos três desafios, o PS acredita que também estabelece linhas de demarcação face às restantes forças políticas nacionais.

Em relação à reforma da zona euro, António Costa sustenta que só a pode concretizar com sucesso quem é favorável à moeda única, o que exclui o Bloco de Esquerda e o PCP, mas, igualmente, quem não se mostra "conformado" com as atuais regras da moeda única - aqui, numa crítica ao anterior executivo PSD/CDS-PP, de Pedro Passos Coelho.