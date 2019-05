Estas são duas das características da linha de campanha eleitoral que será desenvolvida pelo PS, que terá a sua primeira grande iniciativa já no domingo, em Mangualde, no distrito de Viseu, com um almoço comício com a presença do candidato do grupo socialista à presidência da Comissão Europeia, o holandês Franz Timmermans, e do secretário-geral deste partido, António Costa.

"Desde que não colida com a agenda de primeiro-ministro, António Costa vai ter uma participação frequente na campanha do PS", disse à agência Lusa fonte oficial socialista.

Ao longo da campanha, de acordo com a mesma fonte, as presenças de António Costa ao lado de Pedro Marques deverão ocorrer sobretudo nos fins-de-semana, mas também à noite entre as segundas e sextas-feiras.

Sobre o grau de frequência das presenças do líder socialista nas ações desta campanha, o "número um" da lista europeia do PS, em declarações à agência Lusa, considera "normal" que António Costa, quando não tiver funções de primeiro-ministro, participe nas iniciativas do partido.

"Isso significa que somos todos. Estas não são as eleições de um cabeça de lista ou de uma lista. O PS aposta muito forte nestas eleições europeias", acentua.

Nesta questão, Pedro Marques aproveita também para passar a mensagem de que não teme os momentos de campanha em que não terá a companhia do secretário-geral do PS.

"Conheço bem Portugal. Na pré-campanha já fiz mais do que uma volta ao país, não tenho qualquer problema no contacto de proximidade com as pessoas e tudo tem corrido bem", sustenta.