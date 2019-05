"A credibilidade do PSD vai pelo rio abaixo", comentou o ex-ministro socialista, numa alusão ao líder social-democrata, Rui Rio - isto, antes de Marisa Matias falar em números "martelados" pelo Governo nesta questão dos professores, de Paulo Rangel criticar a obsessão do PS com o PSD nestas eleições europeias e de Nuno Melo ter advogado a teoria de que o primeiro-ministro, António Costa, dramatizou com uma ameaça de demissão "por causa da prestação política do próprio candidato socialista Pedro Marques e para nacionalizar as eleições europeias".

Na série de ataques ao PS, Marinho e Pinto criticou a direção dos socialistas por não ter renovado as candidaturas ao Parlamento Europeu de Maria João Rodrigues e de Ricardo Serrão Santos, este último - disse - "substituído por um muchacho" escolhido pelo líder da bancada do PS, Carlos César.

Os cabeças-de-lista da CDU e do Bloco de Esquerda estiveram longe das discussões mais acesas ao longo de grande parte do debate, centrando as suas questões no combate à fraude fiscal e nas críticas à permissão de grandes empresas multinacionais fugirem legalmente aos impostos.

Marisa Matias chegou mesmo a protestar com o tom de Nuno Melo, Pedro Marques e Paulo Rangel, dizendo sentir-se "envergonhada" com o curso do debate, "porque não se está a respeitar quem está em casa".

Pouco depois, no entanto, envolveu-se numa picardia com João Ferreira, quando o cabeça-de-lista da CDU procurava fazer um balanço quantitativo do trabalho desenvolvido pelos três eurodeputados comunistas no Parlamento Europeu.

"Há quem trabalhe para os números e para as estatísticas", comentou a cabeça-de-lista bloquista, com o dirigente PCP a repudiar essa "insinuação".

"Não desvalorize o trabalho dos outros", reagiu João Ferreira, levando Marisa Matias a ripostar: "O PCP gosta imenso de atacar o Bloco".

Marisa Matias esteve ainda envolvida em outro momento tenso, quando se dirigiu ao cabeça-de-lista do CDS para negar que exista uma entidade europeia que cobre impostos, pedindo então "seriedade" na discussão.

Nuno Melo reagiu imediatamente: "Mas eu estou a falar seriamente ou acha [a Marisa Matias] que é a paladina da seriedade neste debate?".