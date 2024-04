Em comunicado, a IL refere que o evento, realizado no âmbito das eleições europeias, irá decorrer no terminal de cruzeiros do porto de Leixões, no Porto, e será dedicado “às pequenas e médias empresas, abordando temas como a inovação, os desafios de uma economia em rápida mudança, o Estado de Direito na União Europeia e a competitividade como elemento fundamental da autonomia estratégica da UE”.

O evento vai contar com a presença da vice-presidente do Renew Europe Katalin Ksech, assim como do vice-presidente do ALDE Party, Daniel Berg. Da parte da IL, discursarão Rui Rocha, João Cotrim de Figueiredo e a líder da bancada parlamentar do partido, Mariana Leitão.

O partido refere ainda que o evento contará com a participação da CEO do Combitur, Paula Arantes, “uma empresa do setor da construção com mais de 50 anos de experiência” e do CEO da Nuada, Filipe Quinaz, “uma start-up portuguesa que desenvolve exoesqueletos inteligentes”.

As eleições europeias realizam-se a 09 de junho e a IL indicou o antigo deputado e líder do partido João Cotrim Figueiredo como cabeça de lista. Em 2019, a IL obteve 0,88% dos votos nas eleições europeias, não conseguindo obter a eleição, naquela que foi a primeira vez que foi a votos enquanto partido.