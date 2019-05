Apesar de se destinarem à eleição dos 21 eurodeputados portugueses, a campanha põe na estrada candidatos e líderes dos maiores partidos políticos (PS, PSD, BE, PCP, BE), que também levam na bagagem os seus discursos nacionais para os 12 dias de campamnha oficial, que começa na segunda-feira.

Antes ainda da ameaça de demissão do Governo, por causa do tempo de contagem da carreira dos professores, foi o próprio PS, através do presidente e líder parlamentar, Carlos César, o primeiro a admitir, numas jornadas parlamentares, em Portalegre, em 25 de março, que a ação do Governo do PS, com o apoio do PCP, BE e Verdes, “será indiretamente sufragada nas europeias”.

E o secretário-geral socialista e primeiro-ministro, António Costa, em 05 e abril, pediu aos portugueses "um voto de confiança ao Governo" nas europeias de 26 de maio, alertando que o desejo da oposição é pedir um "cartão vermelho" ao executivo que lidera.

À direita, o cabeça de lista do CDS às europeias, Nuno Melo, respondeu que sim e, apesar de prometer falar de temas europeus, garantiu também que dançará a música que lhe põem, pedindo aos eleitores que penalizem os socialistas pelo caso das nomeações de familiares para o Governo, ou “familygate”.

Já no primeiro debate a seis, na SIC e SIC-Notícias, em 2 de maio, Paulo Rangel contestou a ideia de António Costa de "nacionalizar" estas eleições, e recusou que estas europeias se tornem uma espécie de “plebiscito cesarista ou bonapartista”.