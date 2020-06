De acordo com a edição de hoje do jornal Público, o Conselho Nacional da Ordem dos Médicos enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República na qual informa que se recusará a participar em qualquer fase do processo da instituição de eutanásia.

"Encaramos esta posição da direção da Ordem dos Médicos com estranheza porque face a uma lei que não impõe nada a ninguém, a direção da ordem dos médicos entende impor aos médicos uma determinada orientação, sabendo que há uma pluralidade de posições clara, inequívoca dentro da classe médica", disse o deputado do BE José Manuel Pureza aos jornalistas, no parlamento.

O deputado bloquista referiu que "as sondagens que são conhecidas mostram essa variedade de posições", considerando mesmo que a "maioria dessas sondagens mostram que a maioria dos médicos estaria numa posição de aceitar a despenalização da morte assistida".

"Além do mais esta posição mostra como a Ordem, aparentemente, desiste por antecipação de participar no debate de especialidade e isso é uma pena porque o trabalho de especialidade está vocacionado para incorporar as contribuições de um conjunto importante de entidades, entre as quais os representantes da classe médica e das classes profissionais", lamentou.