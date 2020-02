Estas posições de Isabel Moreira surgem na sequência de um parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV), que é desfavorável ao projeto-lei do PS de alteração ao Código Penal, regulando as condições especiais para a prática da eutanásia não punível.

O CNECV deu ainda "parecer ético desfavorável" a três outros projetos de lei para a despenalização da morte medicamente assistida (Bloco de Esquerda, PAN e PEV) que vão ser debatidos e votados na generalidade, no parlamento, na quinta-feira.

Em declarações à agência Lusa, Isabel Moreira referiu que esse parecer começa por defender a tese de que a possibilidade de antecipar a morte choca com as capacidades do Estado em concretizar essa possibilidade, "mas não explica porquê".

"Diz-se nesse parecer que os projetos em causa usam conceitos indeterminados. Como foi longamente explicado por reputados constitucionalistas nos grupos de trabalho que tiveram lugar na anterior legislatura, é impossível fazer uma lei deste ou de outro tipo sem o uso de conceitos indeterminados, como, por exemplo, o conceito de sofrimento inescapável", contrapôs.

Na perspetiva de Isabel Moreira, "o importante é que os conceitos sejam determináveis e, claramente, este Conselho não sabe a diferença entre conceitos determinados e conceitos determináveis".