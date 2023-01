Zients sucederá no cargo a Ron Klain, de 61 anos.

“Quando fui eleito Presidente, sabia que queria que o Ron chefiasse o pessoal da Casa Branca (…). Ele sabe como o Estado funciona, como a política funciona, como o Congresso e a Casa Branca funcionam”, disse Biden num comunicado, classificando o chefe de gabinete cessante como “inteligente, determinado e perseverante”.

“É por isso que é importante substituir o Ron por alguém que compreenda o que significa dirigir uma equipa e que esteja tão concentrado em fazer as coisas”, acrescentou, ao nomear Jeff Zients.

“Estou confiante em que Jeff seguirá os passos de Ron em matéria de liderança inteligente e estável”, prosseguiu, elogiando em especial o seu trabalho como coordenador da estratégia de combate à pandemia de covid-19.

Ron Klain foi chefe de gabinete durante mais de dois anos, um período bastante longo numa função que é considerada extenuante.

Com Jeff Zients, de 56 anos, o Presidente norte-americano escolhe para a segunda metade do seu mandato uma pessoa com perfil de tecnocrata dotado de um conhecimento íntimo do mundo das finanças e das grandes empresas.

Ele terá imediatamente de orquestrar a resposta da Casa Branca, até aqui bastante embaraçada, a um caso de documentos confidenciais encontrados na residência familiar de Joe Biden, tendo em conta que o democrata de 80 anos poderá querer recandidatar-se ao cargo em 2024.

Jeff Zients exerceu entre janeiro de 2021 e abril de 2022 as funções de coordenador do combate à pandemia de covid-19 do Governo Biden, cuja estratégia assentou numa campanha de vacinação maciça.

Zients tinha já sido conselheiro do Presidente Barack Obama, sobretudo para as questões económicas.

Este norte-americano natural de Washington tinha anteriormente levado a cabo uma carreira bem-sucedida no mundo do Conselho Económico e de Investimento.

Essa carreira permitiu-lhe constituir um património que, segundo uma estimativa divulgada pela Casa Branca e datada de novembro de 2021, vale, no mínimo, um pouco mais de 85 milhões de dólares (cerca de 78 milhões de euros, ao câmbio atual) e poderá cifrar-se, no máximo, em mais de 400 milhões de dólares (cerca de 368 milhões de euros).

Antes de ingressar na Casa Branca de Joe Biden, Jeff Zients foi também, entre 2018 e 2020, um dos administradores da rede social Facebook, onde dirigiu de forma considerada exemplar as atividades de auditoria e supervisão de riscos após o escândalo da consultora britânica Cambridge Analytica (relacionado com o acesso aos dados pessoais de milhões de pessoas, sem o seu consentimento).