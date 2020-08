Durante uma visita guiada aos jornalistas, a diretora do Arquivo de Macau (AM), Lau Fong, contou que para além do fundo documental do AM, esta exposição “Piratas nos Mares de Macau (1854-1935)” só foi possível ser feita através da consulta de jornais da época de língua portuguesa.

Pensa-se que em 1899 existiam cerca de 60.000 piratas nos mares circundantes de Macau, explicou.

O documento mais antigo é datado de 1844, em língua portuguesa, sobre “Ofícios dos comandantes da lancha Amazona, tenentes José Eduardo Scarnichia e João da Silva Carvalho tratando da “captura de piratas que infestavam o mar da China”.

Durante a exposição é possível ler testemunhos de pescadores assaltados, cartas de 1920 do secretário do Governo de Macau, documentos de comissários da Polícia de Macau, como Daniel Francisco Júnior, em 1916, sobre o assalto de sete piratas a uma embarcação, cartas de resgates e várias histórias sobre a pirataria nos jornais portugueses da época.

“Roubo audacioso: Cerca das 20 horas de segunda-feira passada, um grupo de mais de dez piratas efetuou o seu desembarque no porto Interior e foi assaltar uma tenda de cambistas, estacionada à porta de uma farmácia chinesa, na Rua do Almirante Sérgio, tendo conseguido, sem dificuldade de maior, levar mais de mil patacas”, pode ler-se num transcrito do jornal O Macaense, do dia 18 de julho de 1920.