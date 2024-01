“A instalação vai fabricar equipamentos para a startup do Grupo, a Hellonext, mas também vai fornecer outros importantes parceiros comerciais. O início da produção está previsto para o segundo semestre do ano corrente, com a expectativa de que 90% da produção seja destinada à exportação. Esta nova fábrica, que representa a quinta unidade industrial do Grupo Petrotec, vai impulsionar a criação de, aproximadamente, meia centena de novos empregos, no curto prazo”, refere o grupo, em comunicado.

A nota acrescenta que, desde a sua fundação, em 1983, “o Grupo Petrotec emergiu como líder europeu na produção de equipamentos e serviços para a indústria de combustíveis”.

“Com capitais 100% portugueses, filiais em oito países e representação em 84 países de quatro continentes, a empresa tem mais de 1.200 colaboradores, sendo o parceiro industrial e tecnológico de algumas das maiores companhias e retalhistas do mundo, com equipamentos instalados em mais de 200 mil estações de serviço”, lê-se no comunicado.

A instalação desta nova fábrica de carregadores para veículos elétricos, em Póvoa de Lanhoso, “reforça a aposta do Grupo Petrotec no setor da mobilidade sustentável”, sendo que esta futura unidade industrial em Portugal “projeta a Hellonext na Europa”.

O arranque de produção está previsto para o segundo semestre deste ano.

“As obras estão em curso e a decorrerem de acordo com o plano delineado. Numa primeira fase, a unidade vai estar preparada para fabricar, anualmente, 3.000 carregadores rápidos e ultrarrápidos, na sua maioria, destinados a mercados como o Reino Unido, Espanha, Polónia, República Checa, Eslováquia, Estónia, Islândia, Lituânia e Roménia”, afirma diretor executivo do Grupo, Nuno Cabral, citado no comunicado.

A fábrica que está a ser instalada em Póvoa de Lanhoso tem, também, como objetivo acelerar o posicionamento da Hellonext como uma das principais marcas europeias do setor.

“É nossa aspiração, no horizonte de 2030, ocupar uma posição central no panorama europeu de carregadores elétricos ultrarrápidos para veículos. Uma nova unidade industrial, é um passo decisivo nesse sentido, na medida em que nos facilita uma capacidade de resposta mais célere ao mercado”, sublinha, por seu lado, Hugo Rigor, diretor geral da Hellonext, igualmente citado no comunicado.

A nota refere ainda que este é um projeto que beneficia de uma parceria estratégica entre o Grupo Petrotec e a multinacional de Taiwan, Zerova, “para o codesenvolvimento e a distribuição de carregadores para veículos elétricos”.