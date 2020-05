“Graças a um esforço coletivo, validado pela auditoria realizada no dia 06 de abril, podemos retomar a produção no Centro de Mangualde, de forma gradual e segura. No dia 06 de maio terão início os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura, e, a partir de 07 de maio, estarão em laboração todas as áreas de produção”, destaca o diretor do Centro de Produção de Mangualde.

José Luis Alonso Mosquera explica que, desde que suspendeu a atividade, em 18 de março, por causa da pandemia da covid-19, que implementou “um protocolo de medidas sanitárias reforçadas nas instalações” de Mangualde que contém mais de 100 medidas de higiene e segurança.

“Um protocolo elaborado com o apoio dos serviços médicos do Groupe PSA, e enriquecido com a contribuição dos representantes dos trabalhadores”, assume o diretor, que já tinha afirmado, em 21 de abril, aquando da apresentação à comunicação social do documento, que também foi aprovado pela Direção Geral da Saúde (DGS).

No comunicado, o diretor industrial do Groupe PSA esclarece que “os princípios intocáveis” das operações da empresa passam por “proteger os colaboradores e as atividades económicas” e o protocolo de medidas sanitárias “confere um elevado nível de proteção aos colaboradores e é o primeiro critério para a retoma de atividade nas fábricas.