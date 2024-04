O Papa Francisco expressou hoje a sua solidariedade a um grupo de familiares dos reféns israelitas do Hamas, tendo-lhes ainda dito, segundo informaram, que está "a trabalhar" na sua libertação através do contacto com a igreja de Gaza.

“Foi muito emocionante. O papa foi muito claro na sua solidariedade com a libertação dos reféns”, afirmou em conferência de imprensa Ashley Waxman Bakshi, que integrou o grupo de familiares dos reféns que foi esta manhã recebido pelo sumo pontífice. Ashley, que é prima de uma das pessoas sequestradas no ataque do dia 07 de outubro, o que desencadeou a ofensiva israelita na Faixa de Gaza, garantiu que o papa “está obviamente em contacto com a igreja católica de Gaza” e que está a tentar contribuir para a libertação. “Está a trabalhar, através dos seus canais, para ajudar na libertação dos reféns, está comprometido com isso e definiu o Hamas como o mal, que é o que eles são”, disse Ashley na conferência de imprensa realizada na embaixada de Israel em Roma, citada pela agência Efe. Estes familiares acompanharam o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, numa visita oficial a Roma para exigir a Itália e ao Vaticano a libertação destas pessoas — numa altura em que se estima que haja ainda 133 reféns nas mãos dos islamitas palestinianos.