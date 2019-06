Já a homenagem a Sophia de Mello Breyner, com um bailado pela Companhia de Dança em Diálogo, realiza-se no anfiteatro Colina de Camões, no complexo turístico da Quinta das Lágrimas, no dia 23, às 21:30.

“Vai ser um espetáculo marcante e muito bonito”, salientou Miguel Júdice

Entre várias, o programa inclui as atuações da Macao Youth Symphony Orchestra, no dia 24, e da banda de Salvador Sobral e Victor Zamora, no dia 25.

A presidente da Fundação Inês de Castro, Cristina Castel-Branco, realçou a necessidade de “ajustar a oferta à procura”, com o programa concentrado em menos dias do que nas primeiras edições, e tendo em conta que em 2018 a afluência de público, na ordem das 5.000 pessoas, ficou aquém do esperado.

No ano passado, disse, a realização simultânea de diferentes eventos com entrada grátis em Coimbra acabou por prejudicar a adesão do público à programação do Festival das Artes.

No concerto de abertura, “Amor e Paraíso”, no dia 19 de julho, no Convento São Francisco e “em estreia mundial em língua portuguesa”, a soprano Susana Gaspar “vai seguir as pisadas de Sarah Bernhardt e declamar poemas de Paul Armand Silvestre, numa peça composta por Isaac Albéniz”, num serão cultural que, segundo a organização, conta também com a participação do Ensemble Mediterrain, sob a direção de Bruno Borralhinho.

A programação inclui concertos, três dos quais com duas orquestras nacionais e uma internacional, “que prometem encher as noites de música clássica”, três exposições, um bailado, um programa educativo “dedicado aos mais novos e ao convívio destes com os mais velhos”, um ciclo de gastronomia e um de conferências, além de cinema.

O anfiteatro Colina de Camões continua a funcionar “como âncora deste festival”, que ocupa outros espaços da cidade, como a Biblioteca Joanina da UC, o Edifício Chiado e o Museu Nacional Machado de Castro.

Intervieram ainda na apresentação desta edição do Festival das Artes, a diretora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes, e a vereadora da Cultura da Câmara de Coimbra, Carina Gomes.