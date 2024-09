“Na comemoração dos 26 anos da associação, foram escolhidas 26 imagens retratando momentos singulares vividos com a ajidanha. A exposição estará patente no Teatro Estúdio São Veiga, durante o decorrer do festival”, explicou a Associação de Juventude de Idanha-a-Nova, numa nota publicada na sua página da Internet.

Nesta edição é oferecido ao público uma diversificação de oito espetáculos de teatro, de companhias oriundas de Portugal e Espanha, além da presença do cinema, tertúlia e formação.

Entre os participantes no Festival de Teatro de Idanha-a-Nova estão o Teatro Amador Mondinense (Portugal), o Grupo Amador de Teatro de Esposende - Rio Cávado (Portugal), Companhia InHabitants (Espanha), Teatro Amador de Pombal (Portugal), Garnacha Teatro (Espanha) e o COMIK Teatro (Espanha).

Há ainda lugar à realização da componente da formação, este ano na área técnica da iluminação. Esta ação decorre no dia 07 de outubro, a partir das 18:00, no Teatro Estúdio São Veiga e será ministrada pelo espanhol Aitor Perez.

No dia 09, às 21:30, no Teatro Estúdio São Veiga decorre a exibição do filme “À Procura da Estrela”, de Carlos Martínez-Peñalver Mas.

Já no dia seguinte, a partir das 18:00, decorre no exterior do Teatro Estúdio, a tertúlia “50.º Aniversário do 25 de Abril”, com a colaboração da Alma Azul.

A Ajidanha - Associação de Juventude de Idanha-a-Nova foi fundada em 1998 e promove diversas atividades culturais e oficinas, no âmbito do teatro, da dança e das artes plásticas.

A face da associação tem sido o grupo de teatro, com mais de duas dezenas de produções realizadas e apresentadas em vários festivais em Portugal, Espanha, Brasil, Canadá, Cuba e Itália.