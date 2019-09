A polémica foi lançada quando um ciclista publicou, este domingo, um vídeo na página de Facebook do festival. A publicação foi entretanto apagada, mas o utilizador republicou-a no seu perfil pessoal.

As imagens mostram o que o ciclista descreve como um "esgoto a céu aberto", com descargas de casa de banho e lixo, incluindo luvas de plástico. A mesma situação é denunciada por um outro utilizador do Facebook, que publicou também um vídeo para partilhar as imagens.

A Câmara Municipal de Lisboa publicou uma nota na sua conta oficial do Facebook a explicar que uma equipa detetou "a existência de uma rutura num coletor público", confirmando "a presença de resíduos e de um forte odor junto da encosta circundante ao parque de estacionamento", nas imediações do festival, em Monsanto.

A autarquia nega que os resíduos resultem do "uso das casas de banho", afirmando que estas "são respeitadoras das mais elevadas normas ambientais".

Segundo a Câmara, estão já em curso "os procedimentos para limpar o terreno através da remoção das terras afetadas, que se encontram numa zona de difícil acesso". As causas da rutura estão a ser analisadas.

Contactada pelo SAPO24, a organização disse que irá responder em breve através de comunicado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Monsanto Running Team (@monsanto.running.team) a 23 de Set, 2019 às 12:27 PDT

O festival Iminente decorreu entre os dias 19 e 22 de setembro, no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa.

O espaço começou por ser um restaurante, quando foi inaugurado nos anos 60. Esteve abandonado durante vários anos e reabriu ao público como miradouro em 2017.

Esta é a segunda vez que o festival Iminente se realiza no Panorâmico de Monsanto.

(Notícia atualizada às 13h47)