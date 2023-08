Segundo a informação disponível na página de Facebook do festival, a 13.ª edição do FestLuso fará homenagens ao teatro português e a produções lusitanas, com a apresentação de espetáculos teatrais portugueses, sobre género, racismo e imigração.

Está também previsto um “circuito escolas”, que, entre hoje e sábado, levará a nove escolas da região um espetáculo de bonecos, intitulado “A Cruz de Rufino”, do grupo Saaraci Coletivo Teatral, do Porto.

Na quarta-feira, sobe ao palco do Theatro 4 de Setembro “À mesa (Last Supper)”, de Nelson Monforte Studio Theatre, um espetáculo criado a partir dos cadernos de Da Vinci, que aborda o impacto do povo hebreu na história da humanidade, refletindo sobre imigração e esclavagismo.

No mesmo dia, mas no espaço Sesc Cajuína, apresenta-se “Viagem Infinita — A partir de ‘Os Lusíadas’ de Camões — Versão de Itinerância”, pela Musgo Produção Cultural, uma performance/concerto que “pretende reconciliar” os espectadores com a obra do poeta português.

Na quinta e sexta-feira, no Theatro 4 de Setembro, terão lugar os espetáculos “Transgressões”, de Roald Hoffmann, pela companhia Teatro Extremo, de Almada, e “Damas da Noite, uma farsa de Elmano Sancho”, pelo Loup Solitaire, de Lisboa.

Já no sábado, o Sesc Cajuína apresenta “Saaraci, o Último Gafanhoto do Deserto”, pela companhia Saaraci Coletivo Teatral, uma coprodução de Portugal, Cabo Verde e Brasil.

O FestLuso terá ainda apresentações de Moçambique, como o espetáculo “O Roubo e os Génios”, da Companhia de Teatro Hopangalatana.

Do Brasil, contam-se produções como a premiada peça paulista “Macacos”, interpretada por Clayton Nascimento, da Cia. do Sal, “Levando a vida no cabelo”, por Maria da Penha, “Café com queijo”, do Lume Teatro, “Sabbath da Brixa”, de Samuel Alvis /Dqtf, e “O Portal Encantado” – Teatro para Bebês, pelo Cia Dragão”.

Os organizadores destacam que, para toda a programação, a entrada é gratuita, sendo necessário apenas levar um quilo de alimentos não perecíveis, a serem doados ao Programa Mesa Brasil Sesc, que existe desde 1994, visando o combate à fome e ao desperdício de alimento no Brasil, por meio de doações de parceiros.