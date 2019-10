“Cometi um erro com base em alguma falha ética? Absolutamente não", declarou Hunter Biden numa entrevista à estação norte-americana ABC News, hoje divulgada, rejeitando as suspeitas de corrupção lançadas contra si pelo Presidente Donald Trump e por membros do Partido Republicano.

“Em retrospetiva, acho que existiu um mau julgamento da minha parte”, prosseguiu, reforçando: “Eu sei que não fiz nada errado, mas foi uma má avaliação estar no meio de algo que é um pântano em várias maneiras”.

Na entrevista à estação norte-americana ABC News, Hunter Biden, cujo percurso profissional também tem passado pela China, admitiu igualmente não ter avaliado devidamente as possíveis implicações da sua atividade profissional no estrangeiro na carreira política do seu pai.

Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos durante a administração de Barack Obama, encontra-se a disputar a corrida para a candidatura democrata para as presidenciais de 2020 e é encarado como o favorito para a nomeação.

Ainda nesta entrevista à ABC News, que marca o fim do seu silêncio, Hunter Biden reconheceu o peso do seu apelido e como este influenciou provavelmente a sua carreira em empresas no estrangeiro, onde tem ocupado cargos diretivos.