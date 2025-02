"Olhe, tenho aqui o meu vice-presidente, também vai ser candidato, mas eu estou aqui como presidente de Câmara, não vou fazer considerações sobre isso, mas haverá seguramente muitos candidatos. O Nuno Cardoso também é candidato, o Tino de Rans também, e o Filipe Araújo", disse hoje Rui Moreira aos jornalistas.

O presidente da Câmara do Porto tinha sido questionado sobre quem preferia entre Manuel Pizarro (PS) e Pedro Duarte (PSD, mas não oficialmente candidato) para presidir ao município que lidera desde 2013 e ao qual não se pode recandidatar.

Ladeado por Rui Moreira, o atual vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, disse apenas que haverá "tempo para falar sobre isso", à margem de um evento para anunciar o investimento em camiões de recolha de resíduos, no Parque da Cidade.

"Hoje não estamos aqui para responder a isso, portanto teremos tempo para isso", disse mais adiante Filipe Araújo, também presidente associação cívica "Porto, o Nosso Movimento".

Por seu lado, Rui Moreira disse que como presidente de Câmara "não pode fazer" declarações acerca de qual o seu candidato preferido, afirmando posteriormente que "dizem que há vários candidatos".

No dia 17 de janeiro, mais de 140 pessoas de diversas áreas apelaram num manifesto ao presidente da associação cívica "Porto, o Nosso Movimento" e vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, que lidere uma candidatura às eleições autárquicas.

Já foram confirmadas as candidaturas à Câmara do Porto de Manuel Pizarro, pelo PS, de Diana Ferreira, pela CDU, Nuno Cardoso, pelo movimento “Pensar o Porto”, de Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, e de Aníbal Pinto, pelo Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis eleitos pelo movimento de Rui Moreira, três eleitos pelo PS, dois do PSD, um da CDU e um do BE.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre 22 setembro e 14 outubro de 2025.