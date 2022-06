A decisão de Elon Musk acabar com o teletrabalho na Tesla está a dar que falar. Depois de o homem mais rico do mundo ter enviado um memorando aos funcionários da construtora de carros elétricos, no qual disse que "o trabalho remoto não é mais aceitável", afirmando que “qualquer pessoa que deseje fazer trabalho remoto deve estar no escritório por um mínimo (e quero dizer *mínimo*) de 40 horas por semana ou sai da Tesla", sublinhando que esta carga horária é inferior à pedida aos trabalhadores da fábrica, o assunto saltou para o Twitter - como é praticamente habitual em tudo o que Musk faz.

Na rede social, em resposta a um seguidor que pediu ao bilionário “comentários adicionais para pessoas que acham que entrar no trabalho [presencial] é um conceito antiquado”, Elon Musk respondeu que essas pessoas "deveriam fingir que trabalham noutro lugar".

Scott Farquhar, CEO da australiana Atlassian, uma empresa de software que desenvolve produtos para criadores de software, gestores de projeto e outras equipas de desenvolvimento de software, não ficou indiferente à ideia apregoada pelo CEO da Tesla e abriu as portas a todos os que quisessem integrar a sua empresa, mantendo o regime de teletrabalho.

O bilionário australiano, ideologicamente, não podia estar mais afastado de Musk. Basta dizer que a Atlassian disse aos funcionários em meados de 2020, durante a pandemia, que eles nunca mais teriam de voltar ao escritório. Segundo o The Guardian, a empresa viria a congratular-se com a decisão, afirmando que tal abriu todo um mercado de talento com a integração de trabalhadores que moram longe dos escritórios da tecnológica em vários pontos do mundo.

Na quinta-feira, Farquhar fez uma publicação no Twitter em que classificou a decisão de Musk como "algo saído da década de 1950".

“Este é o futuro de como vamos trabalhar. Altamente distribuído, altamente flexível. Sim, agora não é perfeito, mas temos de experimentar para acertar”, escreveu, acrescentado que, só "no ano passado, 42% das nossas novas contratações em todo o mundo moram a 2 ou mais horas de um escritório" da Atlassian.

O CEO da empresa australiana concluiu ainda com o tweet de um link para a página de carreiras da Atlassian, perguntando se algum funcionário da Tesla estaria interessado.

Musk não ficou indiferente e respondeu: “O conjunto de tweets acima ilustra por que as recessões têm uma função vital de limpeza económica”.

O australiano não respondeu diretamente ao dono da Tesla, mas mais tarde viria a publicar o seguinte tweet: É “difícil de acreditar que faz 20 anos desde que começamos a Atlassian (durante uma recessão), mas estamos apenas a começar!”.

A Atlassian acrescentou ainda um banner na sua página de carreiras onde se pode ler: “Bem-vindos, amigos da Tesla, somos a Atlassian e trabalhamos a partir de qualquer lugar. Candidate-se agora."