De acordo com números do Governo, a recuperação integral do tempo de serviço congelado – nove anos, quatro meses e dois dias – ronda os 635 milhões de euros, mas a FNE estima que o valor seja menos de metade: 300 milhões de euros.

As estimativas da FNE são feitas tendo por fase documentos entregues no ano passado pelo Governo aos sindicatos.

João Dias da Silva recusou-se a comentar as declarações do primeiro-ministro, considerando que “entram na esfera da luta política partidária”, um mundo no qual diz não querer entrar.

O secretário-geral da FNE sublinhou o facto de as decisões tomadas na quinta-feira na comissão parlamentar de Educação e Ciência não irem contra a Lei do Orçamento do Estado nem invadirem a esfera de competências do Governo.

Quanto à suspensão de eventuais greves, lembrou que ainda é preciso esperar “para ver como é que o processo evolui”, uma vez que a decisão tomada na quinta-feira ainda terá de ir a plenário.

Além disso, as 10 estruturas sindicais que durante mais de um ano estiveram em negociações com o executivo também têm de reunir para tomar uma posição.

Caso estas reuniões aconteçam antes de o processo no parlamento estar terminado, Dias da Silva disse que as ações a levar a cabo pelos professores poderão ficar sempre em aberto tendo em conta as várias opções de desfecho deste processo.

Os professores são o grupo profissional mais numeroso entre as carreiras especiais da administração pública, com 102.494 pertencentes aos quadros.

Numa carreira dividida em 10 escalões, os 2.º e 3.º escalões são os que têm mais professores (rondam os 18 mil e os 20 mil, respetivamente), segundo dados do Ministério das Finanças relativos a março de 2019.

Já nos escalões de topo é o 9.º que agrega mais professores, com 15.046 profissionais nos quadros. O último escalão, o 10.º, tem 4.821 professores.

Os ordenados variam entre os cerca de 1.518 euros e os 3.364 euros (valores brutos).

Entre 2018 e 2023, as Finanças estimam que 12.329 professores se aposentem, sendo os anos de 2022 e 2023 aqueles com maior peso, com 2.835 professores e 3.533 professores, respetivamente, a passarem à aposentação nesses anos.