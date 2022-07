Um incêndio florestal de grandes dimensões lavra desde as 19:07 na localidade de Pinhete, no concelho de Pombal, mobilizando mais de uma centena de operacionais, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.

O fogo de grandes dimensões, que está a atingir as freguesias de Santiago, São Simão de Litém e Albergaria dos Doze, está a ser combatido por 111 operacionais, apoiados com 31 veículos, mas os meios estão a revelar-se insuficientes, aguardando-se mais de outros distritos, adiantou a mesma fonte. Neste incêndio florestal estão a ser ardidos essencialmente mato e eucaliptal, não estando ameaçadas habitações.